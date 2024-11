Berlin: Clan-Mitglied reist freiwillig wieder aus Deutschland aus

1 Der Mann war aus Deutschland abgeschoben worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans war nach seiner Abschiebung illegal nach Berlin zurückgekehrt. Der Aufenthalt war aber nicht lang.











Der illegal nach Berlin zurückgekehrte Mann aus einem bekannten arabischstämmigen Clan ist am Montag wieder ausgereist - das bestätigte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag nun auch offiziell. Der Mann sei nachmittags vom Berliner Flughafen aus in die türkische Stadt Istanbul geflogen, sagte eine Sprecherin. Bundespolizisten und Berliner Kriminalpolizisten vom Landeskriminalamt (LKA) hätten ihn im Flughafen begleitet. Auch Medien fotografierten ihn dort und berichteten.