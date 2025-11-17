Personenschützer der Berliner Polizei sollen privat für den bekannten Rapper Bushido gearbeitet haben. Die Behörde räumt Probleme ein – und will Nebentätigkeiten genauer kontrollieren.
Nach Vorwürfen gegen Personenschützer der Berliner Polizei, die privat für den Rapper Bushido gearbeitet haben sollen, hat die Polizei Probleme eingeräumt und strengere Kontrollen angekündigt. Polizei-Vizepräsident Marco Langer kündigte im Innenausschuss an, alle Prozesse für die Genehmigungen von Nebentätigkeiten von Polizisten würden geprüft - nicht nur für die betroffene Abteilung im Landeskriminalamt (LKA), „sondern behördenweit“, sagte er.