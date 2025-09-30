Berlin: Böhmermann-Schau: Böhmermann feiert sich selbst

Er ist einer der am meisten gehassten Komiker, aber wird als Journalist auch gefeiert. In Berlin präsentiert Jan Böhmermann nun eine denkwürdige Ausstellung.

Wenn jemand in Deutschland polarisiert, so ist es Jan Böhmermann. Es gibt offenbar viele Menschen, die den TV-Moderator und Satiriker abgrundtief hassen. Böhmermann und sein „ZDF Magazin Royale“ haben aber auch sehr viele Fans, die einen mit Humor gewürzten Journalismus offenbar sehr schätzen. Deshalb sind die Einschaltquoten sogar beim jüngeren Publikum hervorragend, gleichzeitig gehören Klagen, Abmahnungen und Ermittlungsverfahren für Böhmermann zum Alltag. Keine Frage: Der 44-Jährige versteht es zu provozieren.

Böhmermann zeigt eine Fotowand mit den Vorgeführten Deshalb strömt das Publikum jetzt auch bereits in die Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“, in der Böhmermann und die rund hundertköpfige Gruppe Royale die eigenen Recherchen, Ideen und vor allem Streitereien Revue passieren lassen – und sich en passant selbst ein Denkmal setzen. Vermutlich werden auch noch all jene, die Böhmermann in seinen Sendungen schon attackiert und vorgeführt hat, Abgesandte schicken oder gar selbst vorbeischauen. Auf einer riesigen Fotowand sind ihre Bilder versammelt: Markus Söder und Richard David Precht, der Springer-Chef Mathias Döpfner und der Koch Attila Hildmann mit dessen Warnung „Diesmal klären wir das final“.

Es ist eine ungewöhnliche Mischung, die da im Haus der Kulturen der Welt präsentiert wird: Hier Objekte, die wie Kunstwerke eigenständige Botschaften vermitteln wollen – wie zum Beispiel Grabsteine deutscher Multimilliardäre wie dem Lidl-Chef Dieter Schwarz oder auch Reinhold Würth. Auf dem Stein steht in Gold, dass er 29 900 000 000 Euro besitzt, die er voraussichtlich günstig wird vererben können. Es gibt eine Büste von Helmut Kohl aus 350 Kilogramm deutscher Markenbutter oder auch Nacktfotos von Kanzler Merz – von einer KI erzeugt. Markant ist auch die aufblasbare Freiheitsstatue, die im Wasserbassin vor dem Haus der Kulturen der Welt mit umgeknickter Fackel absäuft und zeigen will, dass Freiheit und Demokratie in den USA derzeit baden gehen.

Handys müssen abgegeben werden

Gleichzeitig wurden aber allerhand Requisiten und Überbleibsel von Recherchen auf Sockeln aufgebahrt. Dazu gehört das Namensschild „Familie Benko“, das das Böhmermann-Team nach der Signa-Insolvenz ersteigerte. Die schwarz-goldenen Pflegeprodukte aus dem Trump Hotel in Washington – Bodywash und Conditioner – mögen vom Finanzsystem Trump erzählen, die Hintergründe zu den meisten dieser museal geadelten Objekte werden aber leider nicht erklärt. Man kann über QR-Codes Informationen abrufen – allerdings nur zu Hause. Denn Handys müssen am Eingang abgegeben werden. Böhmermann will ein Publikum, das nicht von Technik abgelenkt wird.

„Was bist du den für ein Wixer sag mal! Andere über Social Media als rechtsextrem zu disgritieren“, hat einer der zahllosen Feinde Böhmermanns geschrieben. Auf Postkarten wurden die Hasskommentare gedruckt, die Böhmermann regelmäßig geschickt bekommt. So viel Ablehnung muss man aushalten können – und vermutlich ist es für den Moderator ein Trost, offensiv auf diese widerlichen Anwürfe zu reagieren.

Und doch würde man bei einer Figur wie Böhmermann etwas mehr Souveränität oder auch Selbstironie erwarten – etwa im Zusammenhang mit seinem ebenfalls ausgestellten „ZDF Magazin Royale Honig“. 2023 prangerte Böhmermann in einer Sendung Bienenpatenschaften für Unternehmen an, die sich damit einen ökologischen Anstrich geben wollten. Ein Imker drehte den Spieß um und verkaufte einen Honig mit einem Bild Böhmermanns. Der fehlt freilich in der Ausstellung.

Jan Böhmermann und sein Team haben sich mit mutigen und hartnäckigen Recherchen immer wieder verdient gemacht und wurden zu Recht mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Wie Böhmermann sich hier in seiner dritten Ausstellung aber selbst ins Rampenlicht rückt, hat einen unangenehmen Beigeschmack. Wenn er auf einem Sockel etwa seine Presseakkreditierung für die „Presidential Debate“ zwischen Hillary Clinton und Trump 2016 ausstellt, wirkt das wie ein Reliquienkult, dem der politische Kontext abhandengekommen ist.

Auch über einen Namen stolpert man: Didi Hallervorden. Der Komödiant liegt politisch eher nicht auf Böhmermanns Linie, weshalb man in der Ausstellung nicht mit einer Hommage an dieses „Multitalent zwischen Vernunft und Unvernunft“ gerechnet hätte. Spaßig sind die frühen Sketche aber allemal, in denen Hallervorden verstaubte Geschlechterklischees auf die Schippe nimmt.

Wer weiß, ob eines Tages Kuratoren eine differenziertere Ausstellung über Jan Böhmermann und das „ZDF Magazin Royale“ ausrichten werden – eine, die auch Böhmermanns eigenem kritischen Anspruch würdig ist. Dieser Aufschlag im Haus der Kulturen der Welt zeigt dagegen, dass Böhmermann nicht nur polarisiert, sondern manchmal auch Eigentore schießt. Im Fall Chefket ist er bereits zurückgerudert und hat das Konzert des Rappers abgesagt, nachdem der Kulturstaatssekretär Wolfgang Weimer Böhmermann vorgeworfen hatte, Antisemitismus eine Bühne zu bieten. Immerhin, nachdem die beiden bisher nur übereinander geredet haben, werden sie nächste Woche in Berlin miteinander diskutieren. Man kann sicher sein, dass das ein spannender Schlagabtausch wird.

„Die Möglichkeit der Unvernunft“ nennt sich die Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Wir würden der Vernunft heute eine „alle unsere Herausforderungen lösende Kraft“ zuschreiben und das Gespenst der Unvernunft verdammen. Jan Böhmermann plädiert dafür nicht länger Vernunft vorzuschieben, sondern meint: „Wir brauchen eine konstruktive Unvernunft“.

Ausstellung bis 19. Oktober, geöffnet Mi bis Mo 12 bis 19 Uhr.