Berlin: Autofahrer wirft auf Flucht vor der Polizei Schusswaffe weg

Ein Mann liefert sich im Berliner Westen mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Bevor er festgenommen wird, wirft er eine Waffe aus dem Fenster. Was ist zu dem Fall bislang bekannt?
Ein bewaffneter Mann hat in Berlin-Charlottenburg versucht, der Polizei zu entkommen. Einsatzkräfte wollten den Wagen des 24 Jahre alten Verdächtigen am Donnerstagnachmittag auf dem Tegeler Weg kontrollieren, wie die Behörde mitteilte. Demnach wies der Wagen Mängel auf. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und fuhr davon.