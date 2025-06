Berlin auf dem Sprung: Global Cities Index: München deutsche Top-Metropole - noch

1 Einem Städteranking zufolge sind München und sein Umland der wirtschaftsstärkste Ballungsraum Deutschlands. Doch der Vorsprung vor Berlin ist nicht mehr groß. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München ist nach Einschätzung eines bekannten britischen Beratungsinstituts die wirtschaftlich potenteste Stadt Deutschlands. Doch das dürfte sich demnach in näherer Zukunft ändern.











Link kopiert



London/München - München könnte seine Position als wirtschaftlich potenteste deutsche Metropole nach Einschätzung des britischen Beratungsinstituts Oxford Economics bald an Berlin verlieren. In der neuen Ausgabe des "Global Cities Index" liegen die bayerische Landeshauptstadt und ihr Umland als bestplatzierte deutsche Region unter den ersten hundert auf Platz 22 vor Berlin (29), Hamburg (39), Frankfurt (62) und Düsseldorf (99). Doch gehen die britischen Analysten davon aus, dass der Großraum Berlin in nicht allzu ferner Zukunft an München vorbeiziehen dürfte.