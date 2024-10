1 Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen IS-Unterstützer. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Einem Medienbericht zufolge wurde ein Mann mit Verbindungen zum IS festgenommen, der einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Die Ermittlungen laufen.











Link kopiert



Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation IS in Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll er einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben.