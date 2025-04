Berlin: 84-Jähriger fährt mit Auto durch gesperrtes Brandenburger Tor

1 Das Brandenburger Tor in Berlin Foto: dpa/Christoph Soeder

Ein 84-jähriger Autofahrer ist durch das für den Verkehr gesperrte Brandenburger Tor in Berlin gefahren. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, riss der Wagen des Manns am Dienstagnachmittag einen Poller aus der Verankerung und kam einige Meter hinter dem Tor zum Stillstand. Der Fahrer sei „verhaltensauffällig“ gewesen und einem Arzt in einem Krankenhaus vorgestellt worden.