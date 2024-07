Berlin: 82-Jährige tötet Ehemann nach 60 Ehejahren mit einer Schere

1 Der psychische Gesundheitszustand der mutmaßlichen Täterin wird nun untersucht. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Britta Pedersen

Nach der mutmaßlichen Tötung ihres 82-jährigen Ehemanns strebt die Staatsanwaltschaft Berlin die Unterbringung der 83-jährigen Beschuldigten in einer Psychiatrie an.











Nach der mutmaßlichen Tötung ihres 82-jährigen Ehemanns strebt die Staatsanwaltschaft Berlin die Unterbringung der 83-jährigen Beschuldigten in einer Psychiatrie an. Eine entsprechende Antragsschrift in einem sogenannten Sicherungsverfahren sei beim Landgericht Berlin eingereicht worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die demente Frau soll ihren Mann im Januar Jahres erstochen haben.