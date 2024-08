Berlin: 52-Jährigen bei Date mit KO-Tropfen getötet: Anklage gegen 35-Jährigen

1 Der Verdächtige soll dem Mann beim Date heimlich KO-Tropfen verabreicht haben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Achim Scheidemann

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen 35-Jährigen erhoben, der einen Mann mit KO-Tropfen getötet haben soll. Die beiden sollen sich über eine Online-Plattform verabredet und in der Wohnung des 52-jährigen Opfers getroffen haben.











Link kopiert



Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat Anklage gegen einen 35-Jährigen erhoben, der einen Mann bei einem Verabredung zu einem Date mit KO-Tropfen getötet haben soll. Wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte, verabredeten sich die beiden Männer im November über eine Online-Plattform und trafen sich in der Wohnung des 52-Jährigen. Dort soll der Beschuldigte dem Mann heimlich die Tropfen verabreicht haben, um ihn auszurauben.