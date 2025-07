1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Schon lange soll in Berlin-Reinickendorf zwischen mehreren Schwestern Streit geherrscht haben. Am Morgen endete eine Auseinandersetzung blutig.











Link kopiert



Ein Streit zwischen Schwestern ist in Berlin-Reinickendorf so eskaliert, dass es zu Messerstichen und Verletzten kam. Drei Schwestern sollen sich laut Polizeiangaben am Morgen so heftig gestritten haben, dass eine von ihnen im Alter von 40 Jahren auf ihre 41-jährige Schwester und deren 21-jährigen Sohn eingestochen haben soll.