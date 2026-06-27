Berichterstattung über totes Baby: Nicht jede Schlagzeile hält, was sie verspricht

In den Beiträgen über die Ereignisse in Renningen geht unsere Zeitung bewusst einen an Fakten orientierten Weg, erklärt unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Ein Kleinstkind wird vermisst. Fieberhaft wird mitten in der Nacht nach dem Säugling gesucht. Dann wird der kleine Mensch, der erst drei Monate lang auf der Erde war, gefunden – tot. Die Mutter selbst, so lautet der Verdacht, könnte dafür verantwortlich sein. Ein schlimmeres Szenario kann kein Drehbuchautor ersinnen. Und doch hat es sich genauso zugetragen.

Diese Extremsituation fordert den Betroffenen alles ab, von den Rettungskräften, den ehrenamtlichen Helfern, der Polizei – auch von den Medien. Der dramatische Stoff ist für mehr als eine Schlagzeile gut. In der Welt des Internets, in der Klickzahlen die einzig harte Währung sind, gibt es keine Grenzen, vor allem keine moralischen.

Von selbst ernannten Reportern und Richtern

So war und ist es auch im Fall des toten Babys von Renningen. Früher hatten es Betroffene wie Ermittler in der Regel mit dem Boulevard und den örtlichen Zeitungen zu tun. Längst ist in den sogenannten sozialen Medien jeder, der sich dafür hält, Reporter und Richter gleichermaßen.

Vom Fall des Renninger Babys ist aktuell ein KI-generierter Film im Umlauf, der auf den ersten Blick an einen normalen Beitrag erinnert. Nur wer genauer hinschaut, merkt, dass Nahaufnahmen von Polizisten oder von der Spurensicherung in Nachrichtenstücken sonst nie zu sehen sind. Das kennt das Publikum nur aus „Tatort“ und Co.

Auch die Wasserrettung der DLRG war in Renningen im Einsatz. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Schwierig wird es, wenn neben vermeintlich exklusiven Fotostrecken tendenziöse Informationen verbreitet werden, die mit den objektiv feststehenden und von der Polizei veröffentlichten Ermittlungsergebnissen nichts zu tun haben. Die Suche nach dem Sündenbock gab es schon im Mittelalter. Heutzutage ist sie nur besser kaschiert.

Ohne Hemmungen bedienen auch professionelle Medienleute Klischees und gängige Vorurteile, sind vermeintlich ganz nah dran und doch weit weg. Weil sie eben wissen, dass bestimmte, nennen wir es Erzählformate, sich besser verkaufen lassen als eine hinterfragende analytische Berichterstattung. Wobei die Boulevardmedien, dies ist auch ein Teil der Wahrheit, seit geraumer Zeit durch die selbst ernannten Kommentatoren und Agitatoren im Netz eine harte Konkurrenz bekommen, für die überhaupt keine journalistischen Standards gelten.

Unsere Leserschaft musste in den vergangenen Tagen auf manche reißerische Schlagzeile und angebliche Exklusivaussage von tatsächlich oder nur vermeintlich Betroffenen verzichten. Wir orientieren uns an Fakten und belegbaren Vorgängen. Natürlich hat auch unsere Redaktion Informanten und verfügt über Drähte jenseits der offiziellen Kanäle. Wir sichern die Ergebnisse unserer Recherchen aber lieber dreimal als zweimal ab, bevor wir sie veröffentlichen.

Und wir diskutieren intern, wie unsere eigenen Beiträge verstanden werden und welche Folgen sich daraus ergeben könnten. Gerade in diesen Tagen haben unsere Redaktionsmitglieder oft spontan zusammengestanden und über den einen oder anderen Aspekt dieser überaus tragischen wie komplizierten Geschichte diskutiert.

Wir hinterfragen auch einzelne Wörter

Unser Anspruch als Medienhaus aus der und für die Region ist eine umfassende wie wahrhaftige Berichterstattung, die deutlich und klar, aber nicht reißerisch Zusammenhänge und Hintergründe aufzeigt. Bei einer Thematik, in der es womöglich um die Tötung eines Babys geht, zwingt uns das immer wieder, neue Erkenntnisse, selbst einzelne Wörter, zu hinterfragen. Und doch zu gewährleisten, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich in einem solch dramatischen Fall gut und umfassend informiert fühlen.

Die Verpackung ist nichts wert, wenn der Inhalt nicht gut ist. Das ist bei Geschenken so wie auch im Journalismus. Für uns steht der Inhalt im Zentrum, nicht die Verpackung.