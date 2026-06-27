Berichterstattung über totes Baby: Nicht jede Schlagzeile hält, was sie verspricht

In den Beiträgen über die Ereignisse in Renningen geht unsere Zeitung bewusst einen an Fakten orientierten Weg, erklärt unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Ein Kleinstkind wird vermisst. Fieberhaft wird mitten in der Nacht nach dem Säugling gesucht. Dann wird der kleine Mensch, der erst drei Monate lang auf der Erde war, gefunden – tot. Die Mutter selbst, so lautet der Verdacht, könnte dafür verantwortlich sein. Ein schlimmeres Szenario kann kein Drehbuchautor ersinnen. Und doch hat es sich genauso zugetragen.