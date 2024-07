Berichte über neue Freundin: Nach Trennung: Rod Stewarts Sohn Sean soll Ex von Charlie Sheen lieben

Erst Anfang 2023 hatten Sean Stewart (43) und Jody Weintraub geheiratet, nun ist die Ehe angeblich schon wieder Geschichte. Der Fantasy-Autor und älteste Sohn von Sänger Rod Stewart (79) soll bereits eine neue Freundin an seiner Seite haben.

Insider berichtet von täglichen Streitigkeiten

Der 43-Jährige lebt laut der britischen "Daily Mail" bereits seit "mehreren Monaten" von seiner Frau, Tochter des 2015 verstorbenen Filmproduzenten Jerry Weintraub, getrennt. Die beiden kennen sich seit der High School und heirateten am Valentinstag 2023 in der Little Church of the West in Las Vegas. "Ihnen ging es lange so gut, aber dann ging es Anfang des Jahres drunter und drüber", zitierte die Zeitung einen Insider. "Ihnen wurde klar, dass sie nicht zueinander passten, nachdem sie anfingen, viel über alltägliche Dinge zu streiten."

Sean Stewart scheint seiner Noch-Frau aber nicht allzu sehr hinterher zu weinen. Denn angeblich soll er bereits eine neue Freundin haben. Wie auch "Page Six" berichtete, soll es sich dabei um Julia Stambler (32) handeln. Sie machte 2017 Schlagzeilen, als ihre Beziehung mit Schauspieler Charlie Sheen (58) bekannt wurde. Stambler arbeitete als Kindermädchen für dessen Zwillingssöhne Bob und Max.

Hat er damit seine neue Beziehung verraten?

Stewart und Stambler sollen sich schon seit vielen Jahren kennen und "wieder Kontakt aufgenommen" haben. Sie verbrachten den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli, zusammen, wie Paparazzi-Fotos zeigen. Die Fotografen entdeckten die beiden bei einem Mittagessen in Los Angeles, bei dem sie Küsse austauschten. Auch auf ihren Instagramseiten bestätigten sie die gemeinsame Zeit. "Ein sehr erwachsener 4. Juli", schrieb der 43-Jährige zu mehreren Bildern, darunter einem Schnappschuss von Stambler. Sie wiederum postete ähnliche Fotos und eine fast identische Bildunterschrift.

Sean Stewart stammt aus der ersten Ehe von Rod Stewart. Mit Alana Hamilton (79) war der Musiker von 1979 bis 1984 verheiratet. Die beiden haben noch eine Tochter zusammen, Kimberly (44). Insgesamt hat Rod Stewart acht Kinder von fünf Frauen.