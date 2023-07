1 Die Notfallaufnahme in Ludwigsburg wird seit März von verunsicherten Personen überrannt, die mit Astrazeneca geimpft sind und Nebenwirkungen befürchten. Foto: /Simon Granville

Weil in den vergangenen Wochen noch mehr Menschen als sonst in die Notaufnahme kamen, denen auch Hausärzte hätten helfen können, reagiert die Klinik nun. Die Corona-Lage entspannt sich indes langsam.









Ludwigsburg - Die Coronafallzahlen sinken, die Sieben-Tage-Inzidenz fällt – und gleichzeitig entspannt sich die Situation in den Kliniken im Kreis Ludwigsburg ein Stück weit. Mitte dieser Woche wurden in Krankenhäusern im Kreis Ludwigsburg noch 42 Covid-Patienten behandelt – 30 in Ludwigsburg, zwölf in Bietigheim. Auf den Intensivstationen lagen insgesamt noch acht Personen, die mit dem Virus infiziert sind.