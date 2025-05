Bericht zu Kindergesundheit: Medien: US-Regierung zitiert nicht existierende Studien

1 Legt sich gern mit der Wissenschaft an: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy liegt im Clinch mit der Wissenschaft. Nun hat sein Haus einen Bericht zur Gesundheit von Kindern veröffentlicht – mit teils fragwürdigen Quellen.











Washington - Fake-Studien, erfundene Forscher und falsche Interpretationen: Die US-Regierung hat Medienrecherchen zufolge in einem offiziellen Bericht Quellen zitiert, die gar nicht existieren. Das US-Online-Magazin "Notus" fand in dem jüngst veröffentlichten "Make Our Children Healthy Again"-Bericht (MAHA-Bericht) des Weißen Hauses zu Gesundheitsproblemen von Kindern sieben zitierte Quellen, die nicht auffindbar sein sollen.