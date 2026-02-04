Bericht von Human Rights Watch: Menschenrechte im Schraubstock der Supermächte

Die Idee einer Weltordnung, die sich an Menschlichkeit und Regeln orientiert, gerät immer stärker unter Druck, kommentiert Rainer Pörtner.
Menschenrechte sind grundlegende Rechte und Freiheiten, die jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zustehen – unabhängig von Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Religion oder sozialem Status. Zu ihnen zählen das Recht auf Leben, der Schutz vor Folter, die Meinungs- und Gewissensfreiheit. Diese Rechte gelten überall, sie können nicht entzogen werden.