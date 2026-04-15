Erst wenige Tage alt und schon der erste medizinische Eingriff: "Let's Dance"-Profitänzerin Renata Lusin ließ bei ihrer neugeborenen Tochter Tessa einen Eingriff vornehmen. Bei Instagram erläutert sie, warum die OP notwendig war.
Renata Lusin (38) hat kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Tessa eine schwierige Entscheidung getroffen - und dabei keine Zeit verloren. Die 38-jährige Profitänzerin, bekannt aus der RTL-Show "Let's Dance", ließ bei dem am 9. April 2026 zur Welt gekommenen Mädchen das Zungenbändchen per Laser durchtrennen. Fotos und Erklärungen dazu teilte sie am Mittwoch in einem ausführlichen Instagram-Post mit ihren Followern.