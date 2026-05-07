Nach einer Darm-Operation soll sich der Gesundheitszustand von Sängerin Bonnie Tyler verschlechtert haben. Laut eines lokalen Berichts aus Portugal liegt sie im künstlichen Koma.
Erst gestern schockte die Nachricht Fans von Musik-Ikone Bonnie Tyler (74), dass sich die Sängerin in Portugal einer Notoperation unterziehen musste. Das wurde auf der offiziellen Webseite Tylers bekannt gegeben. In der gestrigen Mitteilung hieß es weiter: "Die Operation ist gut verlaufen, und sie erholt sich nun." Jetzt berichtet unter anderem der britische "The Mirror", dass Tyler im künstlichen Koma liegt.