1 Der Bau des neuen Tiefbahnhofs in der Landeshauptstadt ist enorm aufwendig. Nun wird er nochmals erheblich teurer. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am 30. März soll das Kontrollgremium des Schienenkonzerns über die nächste Kostenerhöhung und den Puffer für das Infrastrukturprojekt entscheiden.









Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG wird sich am 30. März nicht nur mit der Bahn-Bilanz und voraussichtlich einem weiteren Milliardenverlust im Coronajahr 2021 beschäftigten, sondern auch mit weiter ausufernden Kosten des Projekts Stuttgart 21. Die Kontrolleure erhielten inzwischen einen 90 Seiten starken Bericht der Wirtschaftsprüfer von PwC. Dem widmen sie sich in einer Sondersitzung an diesem Freitag in Berlin.