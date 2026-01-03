Bergwacht in Mössingen im Einsatz: 13-jähriges Mädchen stürzt in Bach – schwere Verletzungen

1 Weil es stark schneite und wegen des schwierigen Geländes wurde die Bergwacht dazugerufen. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Schwer verletzt wählt sie selbst den Notruf: Ein 13-jähriges Mädchen stürzt in ein Bachbett. Weil das Gelände abschüssig ist und schneit, wird die Bergwacht zur Rettung gerufen.











Bei einem Sturz in ein Bachbett ist ein 13-jähriges Mädchen in Mössingen (Landkreis Tübingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wählte das Mädchen am Freitagabend selbst den Notruf, nachdem es im Bereich des Kastentalgrabens in den Bach gefallen war. Einsatzkräfte fanden das verletzte Kind in einem durchgängig abschüssigen und schwer zugänglichen Graben.