Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
Garmisch-Partenkirchen - Der Vater der bei einem Bergunglück gestorbenen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier kann der gescheiterten Bergung ihres Leichnams inzwischen auch Tröstliches abgewinnen. "Ich glaube, Laura hätte es so gewollt, in den Bergen ihren Frieden zu finden", sagte Andreas Dahlmeier der "Sport Bild". "Laura ist dort begraben, wo sie glücklich war und sich frei fühlte."