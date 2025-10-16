Im Alter von nur 31 Jahren ist Laura Dahlmeier bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Ihr Leichnam kann nicht geborgen werden. "Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht", sagt ihr Vater Andreas jetzt in einem Interview.
Ende Juli ist Laura Dahlmeier (1993-2025) beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Am Laila Peak wurde die ehemalige Biathletin von einem Gesteinsbrocken am Kopf getroffen. Ihr Vater Andreas spricht mit dem "Spiegel" in einem aktuellen Interview über seine Tochter und die Tatsache, dass ihr Leichnam nicht geborgen werden kann.