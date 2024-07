Wandertour mit Enkel: Deutscher stürzt in Tirol in den Tod

1 Der Wilde Kaiser. In diesem Gebirgszug in Tirol kam es zu dem tödlichen Unfall. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa

Ein Großvater aus Niedersachsen unternahm mit seinem Enkel eine anspruchsvolle Tour in den österreichischen Alpen. In einer 40 Grad steilen Passage verlor der 78-Jährige den Halt.











Scheffau - Vor den Augen seines Enkels ist ein 78-jähriger Niedersachse bei einer anspruchsvollen Bergwanderung in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten der Mann und der 17-jährige Enkel am Donnerstag eine Tour im Wilden Kaiser unternommen, einem Gebirgszug in Tirol.