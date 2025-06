Berglen: Straßensperrung nach Hangrutschung aufgehoben

1 Der Starkregen vom Juni 2024 hat an vielen Stellen im Rems-Murr-Kreis zu erheblichen Schäden und Hangrutschungen geführt – wie hier in Urbach. Foto: esc

Nach dem Starkregen vor gut einem Jahr war die Kreisstraße 1916 zwischen Berglen und Birkenweißbuch gesperrt. Von diesem Montag an ist sie für kleine Fahrzeuge wieder befahrbar.











Link kopiert



Die Schäden speziell an Straßen, die der Starkregen inklusive Hangrutschungen vor gut einem Jahr auch im Rems-Murr-Kreis verursacht hat, können so nach und nach behoben werden. Dies betrifft aktuell die Kreisstraße 1916 zwischen Berglen und Birkenweißbuch. Sie ist von diesem Montag, 16. Juni, an wieder mit verengter Fahrbahn befahrbar.