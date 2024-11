1 Wegen der Einsturzgefahr hat die Polizei die Straße auf unabsehbare Zeit gesperrt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Eine Frau gibt in einer Kurve in Berglen-Hößlinswart versehentlich Gas und rammt eine Garage. Der Sachschaden ist enorm. Ein Teil des Gebäudes muss wohl abgerissen werden.











Eine 66-Jährige hat bei einem Unfall in Berglen-Hößlinswart am Mittwochnachmittag einen hohen Sachschaden verursacht, infolgedessen ein Teil des Gebäudes jetzt einsturzgefährdet ist. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.10 Uhr in der Otterstraße.