1 Nach einer Serie von Überfällen in Bankfilialen sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Foto: imago/Maximilian Koch

Erst zwei Fälle in Winnenden, nun in Berglen-Oppelsbohm: Abermals erbeuten unbekannte Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Fahndung auch mit Helikopter bleibt am Donnerstag ohne Ergebnis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach zwei ähnlich gelagerten Fällen im Winnender Teilort Birkmannsweiler haben zwei unbekannte Täter nun in Berglen eine Frau vor einer Bankfiliale mit einer Waffe bedroht und sie zu einer Abhebung am Geldautomaten gezwungen. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von 1000 Euro und flüchteten nach der Tat mit einem Roller. Die von einem Helikopter unterstützte Fahndung der Polizei nach dem Duo verlief ergebnislos. Gefunden wurde nach stundenlanger Suche nur das Fluchtfahrzeug. Ob es einen Zusammenhang mit den Überfällen in Birkmannsweiler gibt oder es sich um Nachahmungstäter handelt, versucht eine Ermittlungsgruppe unter Einbindung weiterer Kräfte zu klären.