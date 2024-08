Bergkelterkreuzung Murr: Zu viele Unfälle: Grünpfeil kommt weg

Ende August ist Schluss: Dann wird der Grünpfeil an der Bergkelterkreuzung zwischen Marbach, Steinheim und Murr vom Ampelmasten entfernt. Dann gilt wieder die normale Ampelregelung. Der Grund sind „auffallend viele Unfälle“, wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt. Diese passieren, wenn die Verkehrsteilnehmer nicht beachten, dass der Querverkehr Vorfahrt hat oder diesen übersehen.

Die Entscheidung haben die Experten des Landratsamts gemeinsam mit der Polizei getroffen. Der Pfeil wird am 27. August abmontiert. „Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die neue Regelung entsprechend zu beachten“, schreibt das Landratsamt weiter.

Der Grünpfeil bedeutet nicht, dass man Vorfahrt hat

„Von einer Unfallauffälligkeit in Zusammenhang mit einem Grünpfeil spricht man, wenn in einem Zeitraum von drei Jahren zwei oder mehr Unfälle mit Personenschaden, drei Unfälle mit schwerwiegendem oder fünf Unfälle mit geringfügigem Verkehrsverstoß geschehen sind“, erläutert Franziska Schuster von der Pressestelle des Landratsamtes.

Diese Kriterien für Auffälligkeit sind an der Bergkelterkreuzung erfüllt. Der bisherige Grünpfeil an der Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Steinheim hat Unfälle begünstigt, haben die Experten festgestellt. Es gab dort innerhalb von drei Jahren zwei Unfälle mit Personenschaden. Eine erweiterte Unfalluntersuchung ergab zudem, dass im selben Zeitraum noch zwei weitere polizeilich aufgenommene Unfälle mit Sachschaden auf den Grünpfeil zurückzuführen sind.

Immer wieder werden Grünpfeile abmontiert, weil es an den Kreuzungen zu Unfällen kommt. /dpa

„Laut Straßenverkehrsordnung muss der Grünpfeil daher schnellstmöglich entfernt werden“, so Schuster. Damit wird der grüne Pfeil in Murr fast exakt nach zehn Jahren am Ampelmasten wieder abmontiert. Im Juli 2014 war er enthüllt worden. Ein ähnliches Schicksal ereilte einen anderen grünen Pfeil in Murr im Jahr 2016. Er war zwölf Jahre lang an der Straße neben der Aral-Tankstelle für die Abbiegespur in Richtung Pleidelsheim und Autobahn 81 montiert. Auch hier hatte es im Vorfeld mehrere Zusammenstöße gegeben.

Grundsätzlich soll ein Grünpfeil den Verkehrsfluss an Ampeln beschleunigen – wer abbiegt, kann unabhängig von Rotlicht bis zur Sichtlinie vorfahren und dann selbst entscheiden, wann er losfährt. Der Querverkehr hat Vorfahrt.