Bergkamen im Ruhrgebiet: Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Mutter und Kinder gefasst

Messerstiche und -schnitte: Ein Mann soll eine Frau und ihre vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren angegriffen haben. Nach der Tat versteckte er sich wohl in einem Keller.
Nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf eine Mutter und vier Kinder in Bergkamen hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Der 20-Jährige sei an seiner Wohnanschrift festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. „Er hatte sich dort im Keller versteckt“, erklärte sie. Eine Vorführung bei einem Haftrichter sei für Sonntag geplant. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.