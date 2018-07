Bergheimer Steige in Stuttgart Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Von red 21. Juli 2018 - 14:13 Uhr

In der Bergheimer Steige stoßen zwei Autos frontal aufeinander. Zwei Menschen erleiden leichte Verletzungen. Die Straße musste zur Bergung der Unfallfahrzeuge gesperrt werden.





Stuttgart - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Bergheimer Steige in Stuttgart sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die 25-jährige Fahrerin eines Hyundais am Samstagvormittag um etwa 11 Uhr wegen einer beschlagenen Frontscheibe in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Citroen Jumper eines 30-Jährigen zusammen.

Die 25-Jährige und ihre 51-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Bergheimer Steige war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 29 000 Euro.