Bergheimer Steige in Stuttgart: Sanierung oder Ausbau? – BUND wirft Stadt „Schwarzbau an der Solitude“ vor

Die Stadt will einen Unfallschwerpunkt auf der Bergheimer Steige in Weilimdorf entschärfen. Die Naturschützer sehen darin einen schleichenden Ausbau für den Lastwagenverkehr.

Die Bergheimer Steige in Weilimdorf ist für viele in Stuttgart ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite zählt die 1,3 Kilometer lange, kurvenreiche Strecke, die sich durch den Wald bis zum Parkplatz Schloss Solitude schlängelt, zu den schönsten Straßen in der Landeshauptstadt, aber eben auch zu den berüchtigtsten. Um die mehr als 200 Höhenmeter überwinden zu können, müssen die Verkehrsteilnehmer zahlreiche Spitzkehren fahren. Vor allem im Herbst und Winter kann es schnell gefährlich werden.

Die wichtige Verbindung zwischen Weilimdorf und den Fildern gilt daher seit langem als Unfallschwerpunkt. Im vergangenen Jahr krachte es 19 Mal, 2024 weist die Statistik gar 25 Unfälle aus. Nun will die Stadt zumindest eine Gefahrenstelle entschärfen. Im Herbst dieses Jahres soll die berüchtigte mittlere Kehre für 1,5 Millionen Euro – 893.000 Euro davon kommen vom Land – saniert werden. Nach Angaben des Tiefbauamts werden der Asphalt und die Leitplanken erneuert, zudem die Trassenführung und die Fahrbahnentwässerung optimiert. Man betont, dass es sich aber nicht um einen Ausbau handele. Dafür soll die wichtige Verbindungsstraße rund vier Monate gesperrt werden.

BUND: Ohne politisches Votum illegal

Dafür hagelt es Kritik vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Stuttgart. Die Naturschützer befürchten, dass dies lediglich der erste Schritt zu einem kompletten Ausbau der Bergheimer Steige auf Normmaße ist. Denn die komplette Straße ist stark sanierungsbedürftig. Allerdings hat der Gemeinderat immer wieder entsprechende Anträge für einen Ausbau in der Vergangenheit abgelehnt. Mit dem nun „als Sanierung deklarierten Schritt“, werde der politische Wille ignoriert, moniert der verkehrspolitische Sprecher des BUND Stuttgart, Thomas Baur.

Denn aus Sicht der Naturschützer handele es sich keineswegs um eine Sanierung. Auf einer Länge von 320 Metern werde die Fahrbahn dauerhaft um bis zu 1,40 Meter verbreitert. Der BUND spricht zudem von Hangsicherungen und dem Abtragen von Böschungen, welche Eingriffe von durchschnittlich 2,70 Meter in sensible Schutzgebiete erforderten, dadurch wichtige Waldbiotope und -böden zerstören würden.

Für eine derartige Veränderung einer Straße, seien ein politischer Beschluss des Gemeinderats, ein Planfeststellungsverfahren des Regierungspräsidiums hinsichtlich Luft- und Lärmbelastung sowie eine Anhörung der Umweltverbände notwendig. Doch nichts davon sei geschehen. Die Planung sei daher nichts anderes als „ein Schwarzbau im Solitudewald“, sagt Baur.

Mautfreie Umfahrung des Autobahndreiecks?

Die Naturschützer sehen in der angedachten Sanierung den ersten Schritt, um es Lastwagen zu ermöglichen, das chronisch überlastete Leonberger Autobahndreieck tags und nachts mautfrei umfahren zu können. Denn bislang ist die kurvenreiche Bergheimer Steige für den Schwerlastverkehr zu schmal, und auch verboten. Nur so könnten weiterhin die Wohngebiete entlang der Strecke in Bergheim, Wolfbusch und Weilimdorf wirksam geschützt werden.

Ein Indiz dafür, dass zukünftig Lkw über die Bergheimer Straße fahren sollen, sieht der BUND in der Förderung des Landes in Höhe von 893.000 Euro, unter anderem weil die Straße „langfristig leistungsfähiger“ wird. „Die öko-soziale Gemeinderatsmehrheit muss jetzt handeln“, fordert die Stuttgarter BUND-Vorsitzende Clarissa Seitz in einem Schreiben an die Fraktionen. Vorstellbar sei ein Beschluss der alle Belange wie Kostenschätzung, Verkehrsuntersuchung, Umweltfolgen und eine Fortsetzung des Lkw-Verbots berücksichtigt. So lange dürfe nicht gebaut werden.