Bergheimer Steige in Stuttgart: Sanierung oder Ausbau? – BUND wirft Stadt „Schwarzbau an der Solitude“ vor

Die Stadt will einen Unfallschwerpunkt auf der Bergheimer Steige in Weilimdorf entschärfen. Die Naturschützer sehen darin einen schleichenden Ausbau für den Lastwagenverkehr.
Die Bergheimer Steige in Weilimdorf ist für viele in Stuttgart ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite zählt die 1,3 Kilometer lange, kurvenreiche Strecke, die sich durch den Wald bis zum Parkplatz Schloss Solitude schlängelt, zu den schönsten Straßen in der Landeshauptstadt, aber eben auch zu den berüchtigtsten. Um die mehr als 200 Höhenmeter überwinden zu können, müssen die Verkehrsteilnehmer zahlreiche Spitzkehren fahren. Vor allem im Herbst und Winter kann es schnell gefährlich werden.