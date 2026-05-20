Berger Sprudler in Stuttgart-Ost: Schießen die Fontänen im Schlossgarten nie wieder in die Höhe?

Die zehn Berger Sprudler in Stuttgart-Ost stehen seit über zehn Jahren still, zwei sind sogar abgebaut. Die Inbetriebnahme ist ungewiss: Die Technik ist marode und die Stadt klamm.

Seit über zehn Jahren stehen die Berger Sprudler still. Kein Wasser schießt mehr bis zu fünf Meter in die Höhe, kein Sprühnebel verteilt sich über den Unteren Schlossgarten. Zwei der zehn Betonkegel sind sogar ganz verschwunden – abgebaut wegen Straßenbauarbeiten am Leuze-Knoten. Was einst ein Hingucker der Bundesgartenschau 1977 war, verrottet.

Zwei Sprudler kehren zurück Die beiden fehlenden Sprudler kehren bis Ende 2027 zwar wieder an ihre alten Standorte an der Liegewiese des Mineralbads Leuze und an der Cannstatter Straße, oberhalb des Kurztunnels in Richtung Schwanenplatz, zurück. Allerdings können sie dann nicht direkt angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das Problem: Die Technik ist komplett veraltet.

Die zehn Berger Sprudler sollten bei der Gartenschau die reichen Mineralwasservorkommen symbolisieren und die Zone zwischen Rosensteinpark und dem Park der Villa Berg markieren. Es handelt sich um zehn stumpfe Betonkegel, die mit einer Höhe von fünf Metern aus dem Gelände um die Stadtbahnhaltestelle Mineralbäder ragen. In den grasbewachsenen Füßen der Sprudler befindet sich jeweils ein 20 Kubikmeter fassender Umlaufbehälter, aus dem das Wasser nach oben gepumpt wird.

Gründliche Reinigung reicht nicht aus

Schon vor der Stilllegung ist die Brunnenanlage jedoch regelmäßig ausgefallen, außerdem benötigten die Pumpen und die Strahler zu viel Strom. Und auch bei den Wasserrohren, die hauptsächlich parallel zu den Stadtbahngleisen verlaufen, reicht es offenbar nicht, sie gründlich zu reinigen. „Das Tiefbauamt geht davon aus, dass alle Wasser- und Technikleitungen vollständig erneuert werden müssen“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Große Teile seien nach Kenntnis der Behörde schon vor der Abschaltung der Sprudler stark beschädigt gewesen.

Im Mai 2020 bezeichnete Volker Schirner den Zustand der Sprudler als „desaströs“. Damals stand auch der komplette Rückbau im Raum, der ehemalige Leiter des Stuttgarter Garten-, Friedhofs- und Forstamts machte sich für den Erhalt stark. „Das sind ja nicht nur Springbrunnen oder irgendwelche Fontänen. Hier wird die Kraft des Wassers ganz konkret und bildhaft vorgeführt, seine Volumenwirkung“, sagte er und betonte, dass „Wassertechnik allgemein sehr aufwendig“ sei. „Das wird entsprechend schnell teuer.“

Daran hat sich in den vergangenen sechs Jahren nichts geändert. Mittlerweile ist jedoch die Stadt klamm. Wann und ob die Sprudler erneuert werden, ist unklar. Einen Zeitplan gibt es nicht, Kosten kann das Tiefbauamt nicht beziffern. Ein weiteres Problem stellen die Zuständigkeiten dar. Zwei Sprudler stehen auf städtischem Grund, acht in den Grünanlagen des Landes.