Berger Sprudler in Stuttgart-Ost: Schießen die Fontänen im Schlossgarten nie wieder in die Höhe?

Die zehn Berger Sprudler in Stuttgart-Ost stehen seit über zehn Jahren still, zwei sind sogar abgebaut. Die Inbetriebnahme ist ungewiss: Die Technik ist marode und die Stadt klamm.
Seit über zehn Jahren stehen die Berger Sprudler still. Kein Wasser schießt mehr bis zu fünf Meter in die Höhe, kein Sprühnebel verteilt sich über den Unteren Schlossgarten. Zwei der zehn Betonkegel sind sogar ganz verschwunden – abgebaut wegen Straßenbauarbeiten am Leuze-Knoten. Was einst ein Hingucker der Bundesgartenschau 1977 war, verrottet.