1 "Flucht aus Lissabon": Informatikerin Sophia Moreno (Hana Sofia Lopes) erhält Unterstützung vom Ex-Fluchthelfer Tom Fährmann (Hans Sigl). Foto: ZDF / Armanda Claro

Der "Bergdoktor" zeigt sich von einer neuen Seite: In "Flucht aus Lissabon" spielt Hans Sigl einen Fluchthelfer, der eine Kronzeugin und ihren entführten Sohn retten muss. Der neue ZDF-Thriller thematisiert Wahlmanipulation durch KI und Fake News.











Link kopiert



In der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" begeistert Hans Sigl (55) ein Millionenpublikum. Aktuell läuft die 18. Staffel des Quotenrenners im TV. In einigen Wochen sehen Fans den Schauspieler jedoch in einer völlig anderen Rolle im Fernsehen.