Bergatreute im Kreis Ravensburg: 19-Jähriger von Mühlrad tödlich verletzt

1 Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im Kreis Ravensburg ist ein 19-Jähriger am Sonntag von einem Mühlrad so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später in einer Klinik verstarb.











Ein 19-Jähriger ist in Baden-Württemberg von einem Mühlrad tödlich verletzt worden. Der junge Mann kletterte nach Polizeiangaben vom Montag während einer Radtour in der Gemeinde Bergatreute in das Mühlrad und wurde beim Ausstieg nach ersten Erkenntnissen von einer Speiche getroffen. Laut Beamten wollte er offenbar in dem Rad laufen und sich dabei von einer Begleiterin filmen lassen.