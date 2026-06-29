Berg-Challenge für guten Zweck: Prinzessin Kate feuert Jungen im Rollstuhl bei Bergtour an

Prinzessin Kate hat für einen guten Zweck die drei höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales' bestiegen. Auf ihrer Tour traf sie auch einen Jungen im Rollstuhl - und feuerte ihn persönlich an.

Mit einer außergewöhnlichen Aktion hat sich Prinzessin Kate (44) am vergangenen Wochenende für einen guten Zweck eingesetzt - und sich dabei auch Zeit für einen Jungen im Rollstuhl genommen.

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (44) nahm an der sogenannten National Three Peaks Challenge teil. Auf dem Ben Nevis in Schottland traf sie dabei auf eine besondere Gruppe: Unter ihnen war der elfjährige Ted aus Sutton Coldfield, der laut LBC Radio seit seinem dritten Lebensjahr im Rollstuhl sitzt. Begleitet wurde der Junge von 15 Freunden und Familienmitgliedern.

"Ich bin wirklich sehr beeindruckt, du hast es bis zu [deinem] zweiten Gipfel geschafft", sagte die Prinzessin unter anderem während des Gesprächs. "Super, das hast du toll gemacht. Wir werden dich anfeuern. Hoffentlich sehen wir uns auf dem Snowdon. Viel Glück." In den sozialen Medien kursiert ein Video des Aufeinandertreffens.

Herausforderung hatte auch persönliche Gründe

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Kate die National Three Peaks Challenge unangekündigt gemeistert hat - als erstes Mitglied der königlichen Familie. Bei der Herausforderung gilt es, innerhalb von 24 Stunden den Ben Nevis, Scafell Pike und den Snowdon zu besteigen, die jeweils höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales'. Auf Instagram meldete sich Kate persönlich mit zwei Beiträgen zu einem Foto und einem Video.

Die Prinzessin hatte im März 2024 ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun schrieb sie - wie das einfache "C" unter dem Beitrag zeigt, offenbar persönlich - über die Folgen einer solchen Diagnose: "Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert dein Denken und Fühlen und beeinflusst jeden Lebensbereich tiefgreifend. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, und der Weg durch und nach der Behandlung erfordert mehr als nur Medikamente." Sie wolle das Bewusstsein "für die tieferliegenden Auswirkungen schwerer Krankheiten und die Bedeutung einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung schärfen".

"Viele Menschen haben mich gefragt, warum ich diese Herausforderung mache - und zum Teil ist es persönlich", erklärt Kate auch in dem Video. "Ich bin so dankbar, hier zu sein, stark genug zu sein, um diese Berge zu erklimmen." Sie wolle "etwas zurückgeben" und zugleich die Arbeit würdigen, die im ganzen Land geleistet werde. Mit der Challenge soll zudem die Royal Marsden Cancer Charity unterstützt werden. Kate war dort einst selbst wegen ihrer Erkrankung behandelt worden.