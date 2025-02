Bereut es heute: Kate Hudson lehnte Hauptrolle in Der Teufel trägt Prada ab

1 Kate Hudson neben Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada". Foto: Michael Mattes/Shutterstock.com / action press/Collection Christophel

Die legendäre Fashion-Komödie "Der Teufel trägt Prada" hätte beinahe ganz anders ausgesehen, verriet Kate Hudson in einem neuen Interview. Die Hauptrolle der Andy Sachs lehnte der "Almost Famous"-Star ab.











Hollywoodstar Kate Hudson (45) hat Fans der ikonischen Komödie "Der Teufel trägt Prada" auf eine kleine "Was wäre, wenn"-Tour mitgenommen. Bei einem Auftritt in der britischen Radioshow "Capital Breakfast" erklärte Hudson, dass ihr die später von Anne Hathaway (42) gespielte Hauptrolle in der Fashion-Satire angeboten worden sei. Doch der Star aus "Almost Famous" lehnte ab - und bereut die Entscheidung heute.