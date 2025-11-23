Bereitschaftspraxis schließt: Wo Herrenberger Patienten abends und wochenends Hilfe bekommen

Am 30. November schließt die Bereitschaftspraxis in Herrenberg, ein halbes Jahr später auch die Notaufnahme der Klinik. Welche Alternativen gibt es für Patienten zu den Randzeiten?
Akute Bauchschmerzen, hohes Fieber oder starke Schmerzen beim Wasserlassen – wenn einem eine dieser Erkrankungen am Abend oder am Wochenende heimsuchen, bleibt oft nur noch der Gang zur Praxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. In Herrenberg ist diese am Klinikum angesiedelt. In der Gäustadt wird es dieses Angebot bald aber nicht mehr geben, denn am späten Nachmittag des 30. November gehen in der Bereitschaftspraxis die Lichter aus.