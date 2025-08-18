Bereits seit 2024 in Haft: Tod von Matthew Perry: Ketamin-Queen bekennt sich schuldig

Die "Ketamin-Queen", die Matthew Perry kurz vor seinem Tod mit dem Narkosemittel versorgt haben soll, möchte sich in fünf Punkten schuldig bekennen. Damit umgeht die Frau einen geplanten Prozess.
Die letzte von fünf Personen möchte sich im Zusammenhang mit dem Tod von Matthew Perry (1969-2023) schuldig bekennen, wie das Justizministerium der Vereinigten Staaten bekannt gibt. Sie umgeht mit einer Vereinbarung zwar einen Prozess vor Gericht, trotzdem droht ihr eine lange Haftstrafe nach dem Tod des "Friends"-Stars.