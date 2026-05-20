Die fünfte Staffel von "Praxis mit Meerblick" ist erfolgreich zu Ende gegangen. Nachschub ist bereits in Arbeit: Drei neue Filme der ARD-Reihe befinden sich in Produktion und sollen 2027 im Ersten ausgestrahlt werden.
Die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" bekommt eine sechste Staffel. Wie ARD Degeto am Mittwoch mitteilt, laufen aktuell bereits die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen. Tanja Wedhorn (54) wird auch in den neuen Folgen wieder als Inselärztin Nora Kaminski vor der Kamera stehen.