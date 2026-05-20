Die fünfte Staffel von "Praxis mit Meerblick" ist erfolgreich zu Ende gegangen. Nachschub ist bereits in Arbeit: Drei neue Filme der ARD-Reihe befinden sich in Produktion und sollen 2027 im Ersten ausgestrahlt werden.

Die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" bekommt eine sechste Staffel. Wie ARD Degeto am Mittwoch mitteilt, laufen aktuell bereits die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen. Tanja Wedhorn (54) wird auch in den neuen Folgen wieder als Inselärztin Nora Kaminski vor der Kamera stehen.

Die Ankündigung kommt auf dem Höhepunkt des bisherigen Serienerfolgs: Die fünfte Staffel, die am 15. Mai mit dem Film "Aus heiterem Himmel" zu Ende ging, war die erfolgreichste seit dem Start der Reihe im Jahr 2017. Die sechs neuen Folgen erreichten im Ersten durchschnittlich 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 16,5 Prozent - der höchste Staffelschnitt in der Geschichte des Formats, das seit 2016 im Auftrag der ARD Degeto produziert wird.

Millionenpublikum auch in der Mediathek

Auch online überzeugt die Reihe. Die sechs Folgen der fünften Staffel wurden in der ARD Mediathek insgesamt knapp zwölf Millionen Mal abgerufen. Besonders gefragt waren dabei "Liebe auf Attest", "Leinen los" und "Treffer ins Glück" mit jeweils rund zwei Millionen Abrufen. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen - einer Zielgruppe, die das lineare Fernsehen zunehmend meidet - erzielte das Format einen Marktanteil von durchschnittlich 8,4 Prozent.

32 Folgen, eine Figur, eine Insel

Das Erfolgsrezept der Reihe ist dabei über die Jahre konstant geblieben: Im Mittelpunkt steht Nora Kaminski, eine Ärztin ohne Doktortitel, die einst auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitete und nach Rügen kam, um in der Praxis ihres Studienfreundes Dr. Richard Freese (Stephan Kampwirth) unterzukommen.

Schauspielerin Tanja Wedhorn, die 2004 mit der Telenovela "Bianca - Wege zum Glück" ihren Durchbruch hatte, ist seit Folge eins das Gesicht der Reihe. Sämtliche 32 bislang produzierte Filme stehen weiterhin in der ARD Mediathek zur Verfügung.