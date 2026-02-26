Die Sängerin Pink und der Ex-Motocross-Rennfahrer Carey Hart haben sich nach zwei Jahrzehnten Ehe voneinander getrennt. Es ist bereits das zweite Liebes-Aus des Paares, das zwei gemeinsame Kinder hat.
Superstar Pink (46) und ihr Ehemann, der frühere Motocross-Profi Carey Hart (50), haben offenbar ihre Ehe beendet. Das bestätigte zumindest eine Quelle gegenüber dem US-Magazin "People". Weder ein Sprecher der Sängerin noch ein Vertreter von Hart äußerten sich bislang auf Anfrage zu den Trennungsgerüchten. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Willow Sage (14) und Sohn Jameson Moon (9).