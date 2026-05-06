Bereits bei Disney+ verfügbar: Extrafolge von The Bear veröffentlicht

Fans von "The Bear" können sich freuen: Überraschend wurde eine Spezialfolge der gefeierten Serie veröffentlicht. Im Mittelpunkt von "Gary" stehen Ebon Moss-Bachrach und Jon Bernthal als Richie und Mikey - und ein folgenschwerer Trip nach Indiana.

Der US-Sender FX hat seinen Fans eine echte Überraschung beschert: Ohne große Vorankündigung erschien jetzt eine neue Folge der hochgelobten Serie "The Bear". Die Episode trägt den schlichten Titel "Gary" und zeigt eine Rückblende, die sich ganz auf zwei Figuren konzentriert, deren komplizierte Beziehung das Publikum bislang nur in Bruchstücken kennt - Richie (Ebon Moss-Bachrach, 49) und Mikey (Jon Bernthal, 49).

Auch in Deutschland gibt es die Folge bereits zu sehen, hierzulande strahlt Disney+ die Serie aus. Auf der Homepage des Streamingdienstes wird die Handlung der einstündigen Folge skizziert. So führt "Gary" das ungleiche Duo gemeinsam auf eine Geschäftsreise in die gleichnamige Industriestadt im US-Bundesstaat Indiana. Laut der offiziellen Ankündigung soll die Folge "einen intimen Einblick in die Freundschaft zwischen Richie und Mikey" geben und "beleuchtet eines ihrer lebensverändernden Abenteuer".

Moss-Bachrach und Bernthal haben das Drehbuch gemeinsam verfasst

Die beiden Hauptdarsteller haben das Drehbuch der Folge selbst geschrieben. Die Regie übernahm Serienschöpfer Christopher Storer. Auf seinem Instagram-Account kündigte Moss-Bachrach die Episode bereits stolz an.

Die Veröffentlichung kommt zu einem vielsagenden Zeitpunkt. "The Bear" steht kurz vor dem Start der fünften Staffel. Ein offizielles Datum wurde zwar bislang nicht genannt. Da alle bisherigen Staffeln im Juni ihre Premiere feierten, gilt ein Start in diesem Zeitraum jedoch als wahrscheinlich. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Wird Staffel fünf das Ende?

Hartnäckig hält sich zudem die Vermutung, dass die kommende Staffel zugleich die letzte sein könnte. Im März dieses Jahres waren entsprechende Gerüchte aufgekommen. Weder FX noch Storer haben sich jedoch bislang öffentlich dazu geäußert. Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die in der Serie regelmäßig als Gaststar auftritt, hat ein nahendes Ende von "The Bear" allerdings bereits mehrfach in den Raum gestellt.