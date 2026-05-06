Bereits bei Disney+ verfügbar: Extrafolge von The Bear veröffentlicht

Fans von "The Bear" können sich freuen: Überraschend wurde eine Spezialfolge der gefeierten Serie veröffentlicht. Im Mittelpunkt von "Gary" stehen Ebon Moss-Bachrach und Jon Bernthal als Richie und Mikey - und ein folgenschwerer Trip nach Indiana.
Der US-Sender FX hat seinen Fans eine echte Überraschung beschert: Ohne große Vorankündigung erschien jetzt eine neue Folge der hochgelobten Serie "The Bear". Die Episode trägt den schlichten Titel "Gary" und zeigt eine Rückblende, die sich ganz auf zwei Figuren konzentriert, deren komplizierte Beziehung das Publikum bislang nur in Bruchstücken kennt - Richie (Ebon Moss-Bachrach, 49) und Mikey (Jon Bernthal, 49).