Bereits Anfang Dezember: Dahoam is Dahoam-Star Heinrich Stadler ist gestorben

1 Heinrich Stadler war lange Zeit ein fester Bestandteil der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" des Bayerischen Rundfunks. Foto: Imago images/Manfred Siebinger

Schauspieler Heinrich Stadler ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Der Bayerische Rundfunk hat den "Dahoam is Dahoam"-Darsteller jetzt als langjährigen festen Bestandteil der Serie gewürdigt.











Trauer um Schauspieler Heinrich Stadler: Der "Dahoam is Dahoam"-Darsteller ist bereits am 3. Dezember im Alter von 63 Jahren gestorben. Das gab der Bayerische Rundfunk bekannt, der für die beliebte Serie verantwortlich ist. "Am 03.12.25 ist unser lieber und langjähriger Kollege Heinrich Stadler verstorben, der als 'Stadler' in der Brauerei Kirchleitner fast zum Inventar gehörte und den alltäglichen Betrieb zwischen Kesseln und Büro mit seinem Spiel zum Leben erweckte", heißt es in dem Statement. Die Gedanken und Wünsche der Verantwortlichen seien bei seinen Lieben.