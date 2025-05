Bereits 39 Mitglieder beigetreten: Mönsheim hat jetzt einen Fanclub des VfB Stuttgart

1 Der Vorstand des neuen Fanclubs: Christian Bauer, Joel Baumgärtner, Claudia Schäuffele, Marcel Spazierer, Dirk Winkler und Volker Knapp (v. li.) Foto: privat

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist in und hat großen Zulauf – im April wird der Fanclub Mesa in Mönsheim (Enzkreis) gegründet, der mittlerweile bereits fast 40 Mitglieder zählt.











Eines ist Volker Knapp wichtig. „Wir haben den Fanclub nicht gegründet, um besser an Karten für die VfB-Spiel zu kommen“, stellt er klar und grenzt den neuen VfB-Fanclub von anderen jüngst gegründeten ab, die aus Frust über nicht erhaltene Karten für das Pokalfinale in Berlin entstanden sind. Ziel des Fanclubs Mesa – der alte Ortsname für Mönsheim – sei die lokale Verwurzelung. Um Mönsheim (Enzkreis) herum gebe es bereits einige VfB-Fanclubs, aber eben noch nicht in Mönsheim selbst.