Bereich Stuttgart/Filder: Wo an Silvester und Neujahr Läufe stattfinden

Ein Überblick zu den Veranstaltungen in Weilimdorf, Hofen und Leinfelden, die eines eint: Das Angebot richtet sich an jedermann und jederfrau.

Ob bloßer Bewegungsdrang, Kampf gegen die Weihnachtspfunde oder bereits Start ins neue Jahr mit guten Vorsätzen – die anstehenden Festtage bieten allen Laufwilligen in Stuttgart und auf den Fildern mehrere Wettbewerbsmöglichkeiten. Der größte Andrang dürfte erneut beim Silvesterlauf der SG Weilimdorf und des TSV Weilimdorf sein, der zum 32. Mal stattfindet. Im vergangenen Jahr bedeuteten 1100 Starterinnen und Starter trotz Regenwetters einen neuen Teilnehmerrekord.

Los geht es bei der Konkurrenz „Rund um den Fasanengarten“ um 13 Uhr mit einem Schülerlauf über 2,3 Kilometer. Um 13.30 Uhr folgt der sogenannte Hörnleshasenlauf über 5,5 Kilometer, ehe das Hauptrennen über elf Kilometer von 14.30 Uhr an den Abschluss bildet. Start und Ziel sind an der Lindenbachhalle, Solitudestraße 243. Dort ist auch von 11 Uhr an die Startnummernausgabe. Wer sich nicht bereits online angemeldet hat (bis 28. Dezember möglich unter www.stuttgarter-silvesterlauf.de), kann dies bis jeweils eine Stunde vor Beginn noch direkt vor Ort tun. Die Gebühren: Schülerlauf fünf Euro, Hörnleshasenlauf Voranmeldung sieben Euro/Nachmeldung zehn Euro, Hauptlauf Voranmeldung zwölf Euro/Nachmeldung 15 Euro.

Läufe auch in Hofen und Leinfelden

Einen weiteren Silvesterlauf der Landeshauptstadt veranstaltet die SKG Max-Eyth-See in Hofen. Dort feiert man mit der 25. Auflage sogar ein kleines Jubiläum. Auf dem Programm steht um 12 Uhr ein 9,2-Kilometer-Lauf entlang des Neckars in verschiedenen Alterskategorien. Start und Ziel befinden sich im Wertweg. Inwieweit Anmeldungen noch am Veranstaltungstag möglich sein werden (Startgebühr 15 Euro), entscheidet sich kurzfristig – siehe unter www. skgmaxeythsee.de/silvesterlauf. Die Online-Meldefrist ist bereits abgelaufen und die Teilnehmerzahl begrenzt.

Die LG Filder schließlich lädt zum 9. Neujahrslauf in Leinfelden. Dort geht es um 14 Uhr über zehn Kilometer im Bereich „Rund um die keltische Viereckschanze“ durch den Wald. Start ist am Sportzentrum am Randweg, wo man sich bis 13.30 Uhr in die Teilnehmerliste eintragen lassen kann. Kostenpunkt: 13 Euro. Die Sieger bei den Frauen und Männern erhalten wie gehabt eine Torte als Prämie, ausgelobt von einer örtlichen Bäckerei. Im Zielbereich gibt es darüber hinaus Tee, Kinderpunsch und Weihnachtsstollen.