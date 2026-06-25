Berechtigte Zweifel am Urteil: Wird Gewerkschafter Bamdadi doch bald Deutscher?

Weil er angeblich Linksextreme unterstütze, lehnte das Verwaltungsgericht Stuttgart die Einbürgerung von Danial Bamdadi ab. Nun lässt der Verwaltungsgerichtshof die Berufung zu.
Im Februar hatte das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart die Einbürgerung des Waiblinger Gewerkschafters Danial Bamdadi wegen angeblicher Unterstützung linksextremistischer Bestrebungen abgelehnt. Der im Iran geborene Bamdadi beschäftigt sich seit Jahren hauptberuflich im Verein zur Bewahrung der Demokratie der Gewerkschaft IG Metall mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft und in den Betrieben. Aus Sicht der Ausländerbehörde des Rems-Murr-Kreises und nach Meinung des Stuttgarter Verwaltungsrichters Christoph Wahlicht sei er aber kein guter Deutscher.