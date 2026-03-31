Der Iran-Krieg hat die Spritpreise hoch getrieben. Doch bei der Ölkrise 1974 oder zu Beginn des Ukraine-Kriegs mussten Verbraucher länger arbeiten für einen Liter Benzin, zeigt eine neue Analyse.
Köln - Viele Autofahrer in Deutschland ärgern sich über die stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs. Nach einer Berechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) müssen Beschäftigte derzeit im Schnitt vier Minuten und 53 Sekunden für einen Liter Benzin arbeiten - und damit weniger als bei anderen großen Krisen der Vergangenheit.