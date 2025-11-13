Berechnung für ein Einfamilienhaus: Deutschlands teuerste Grundsteuer-Städte liegen in Baden-Württemberg

Die durchschnittliche Grundsteuer-Belastung für ein beispielhaftes Einfamilienhaus ist in einem Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in fünf Südwest-Städten am höchsten.
Für Bayern und Niedersachsen gab es am Donnerstagvormittag ein „ausdrückliches Lob“ vom Eigentümerverein Haus&Grund: Jene Bundesländer seien mit ihren Grundsteuer-Modellen Vorbilder für andere – insbesondere für Baden-Württemberg. Denn im Südwesten liegen – mit Blick auf ein beispielhaftes Einfamilienhaus – Deutschlands teuerste Grundsteuer-Städte. Das hat eine von Haus&Grund in Auftrag gegebene Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ergeben. Jene hat der Bundesverband des Eigentümervereins am Donnerstag vorgestellt.