1 Wer auf Social-Media-Apps einen Screenshot von Bildern oder Videos machen möchte, stellt sich meist die Frage, ob der Gegenüber davon erfährt. Foto: Diego Thomazini / shutterstock.com

Authentische Schnappschüsse im Alltag teilen kann auch den Drang auslösen, einen Screenshot von einem BeReal zu machen. Alles Wichtige dazu erfahren Sie hier.

So werden Screenshots bei BeReal angezeigt

Ob jemand von Ihrem BeReal-Schnappschuss einen Screenshot macht, wird nicht direkt mit einer Benachrichtigung angezeigt, allerdings können Sie das erkennen, wenn Sie in die App gehen. Hier wird (für den Fall, dass ein Screenshot gemacht wurde) unter Ihrem BeReal-Foto eine Zahl in eckigen Klammern angezeigt. Die Zahl steht für die Anzahl der gemachten Screenshots. Um herauszufinden, wer den oder die Screenshots gemacht hat, gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie auf Ihren Post und wählen Sie „Teilen“. Suchen Sie sich eine Social-Media-Plattform aus. Tipp: Wenn Sie nichts posten möchten, können Sie den Post auch einfach mit einem Freund auf WhatsApp teilen. Wenn Sie nun zurück in die BeReal-App gehen, wird Ihnen angezeigt, wer den Screenshot gemacht hat.

So oder so sollten Sie auch auf BeReal aufpassen, was Sie teilen. Posts können schnell verbreitet werden, auch wenn sie nach spätestens 24 Stunden für andere wieder verschwunden sind.

Wie kann ich vermeiden, dass Screenshots angezeigt werden?

Wenn Sie einen Screenshot machen aber unerkannt bleiben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können entweder ihren Bildschirm abfilmen oder das Bild von einem anderen Handy oder Tablet abfotografieren.

Wo kann ich die BeReal-Versuche der anderen sehen?

Ob ein BeReal wirklich so real aufgenommen wurde, können Sie erkennen, indem Sie bei einem BeReal-Foto auf den Ort oder die Zeit klicken. Dort finden Sie die Anzahl an Versuchen, die die Person für den Post benötigt hat.