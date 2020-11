1 Ein 31-jähriger BMW-Fahrer hat nach einem Unfall zwischen Freiberg/Neckar und Bietigheim einen Abschlepper statt die Polizei gerufen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein BMW-Fahrer baut am frühen Dienstagmorgen bei Freiberg am Neckar einen Unfall. Der Mann denkt aber nicht daran, die Polizei zu verständigen, und ruft stattdessen einen Abschlepper. Aus gutem Grund.

Freiberg am Neckar - Durch Zufall hat die Polizei einen Autofahrer in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aus dem Verkehr gezogen, der vermutlich Drogen genommen hatte. Laut dem Polizeibericht hatte der 31-Jährige am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr kurz vor einem Kreisverkehr im Ortsteil Geisingen die Kontrolle über seinen BMW verloren. Er schanzte über eine Mittelinsel und krachte gegen ein Verkehrsschild.

Trotzdem setzte der 31-Jährige seine Fahrt in Richtung Bietigheim fort. Weil bei dem Unfall ein Vorder- und ein Hinterreifen Schaden genommen hatten, kam er aber nicht weit. 300 Meter nach der Unfallstelle versagte das Auto den Dienst. Statt den Schaden der Polizei zu melden, verständigte der Mann einen Abschleppdienst. Ehe dieser an der Unfallstelle eintraf, kam aber eine Streife vorbei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Ausfallerscheinungen fest, weshalb er in der Folge einem Drogentest unterzogen wurde. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro.