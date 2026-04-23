Beratungsgesellschaft: Boston Consulting wächst mit KI und Rüstung

Die Boston Consulting Group setzt auf den Umbruch mit Künstlicher Intelligenz und auf den Rüstungsboom. Zugleich muss sich die Beratungsgesellschaft selbst wandeln.
Frankfurt/Main - Die Boston Consulting Group profitiert von einem gestiegenen Beratungsbedarf wegen des Booms um Künstliche Intelligenz (KI) und Rüstung. Im vergangenen Jahr wuchs das Geschäft mit Transformationen rund um KI um 25 Prozent, wie die Unternehmensberatung in Frankfurt mitteilte. Weltweit stammten bereits mehr als 40 Prozent des Umsatzes aus Tech- und KI-Projekten.