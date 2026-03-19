Beratungen in Brüssel: Showdown in Brüssel? Merz & Co wollen Orbans Blockade kippen

Kriege und Konflikte lassen in der EU die Energiekosten steigen - sehr zum Verdruss der Bürger. Bei einem Gipfel soll es nun um mögliche Gegenmaßnahmen gehen - und um ein großes anderes Problem.
Brüssel - Beim ersten regulären EU-Gipfel des Jahres droht an diesem Donnerstag eine offene Konfrontation zwischen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Friedrich Merz. Hintergrund ist die weiterhin anhaltende ungarische Blockade milliardenschwerer EU-Finanzhilfen für die Ukraine.