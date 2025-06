Beratung zu Energie: Hunderte Stuttgarter starten Sanierungsreise

1 Schritt für Schritt erläutern die Experten bei den Info-Terminen das Vorgehen bei einer energetischen Sanierung. Foto: Imago Images/Manngold

Seit April können sich Stuttgarter Hausbesitzer bei Info-Terminen erste Anregungen zur energetischen Sanierung holen. Bisher hat die Hälfte daraufhin den zweiten Schritt gemacht.











Wie saniert man ein Haus? Wie teuer ist so etwas, und gibt es vom Staat einen Zuschuss? Das sind Fragen, die sich offenbar viele Gebäudeeigentümer stellen. Die Termine, bei denen Experten dazu in Stuttgart Rede und Antwort stehen, kommen entsprechend gut an. Die Themen: Sanierungsmöglichkeiten, Förderungen und gesetzliche Vorgaben.